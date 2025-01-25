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Bakan Yerlikaya, Selçuklu'da Çöken Binadan Kurtarılanları Ziyaret Etti

Bakan Yerlikaya, Selçuklu'da Çöken Binadan Kurtarılanları Ziyaret Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken Taşoluk Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkazdan kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam çöken Taşoluk Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şükürler olsun enkaz altında kalan 3 kardeşimizi sağ olarak kurtardı. Kendilerini hastanede ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Yerlikaya'nın ziyaretine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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