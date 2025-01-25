Bakan Yerlikaya, Selçuklu'da Çöken Binadan Kurtarılanları Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam çöken Taşoluk Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şükürler olsun enkaz altında kalan 3 kardeşimizi sağ olarak kurtardı. Kendilerini hastanede ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Yerlikaya'nın ziyaretine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.