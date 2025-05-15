Bakan Yerlikaya'dan Fermuar Sistemi Uygulaması Çağrısı

Bakan Yerlikaya'dan Fermuar Sistemi Uygulaması Çağrısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ambulansların geçişinin kolaylaştırılması için 'fermuar sisteminin' uygulanmasını ve sürücülerin bu konuda duyarlılık göstermesini istedi. Bakan, bunun hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Fermuar sistemini uygulayalım, yaşama yol verelim. Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fermuar sistemini uygulayalım, yaşama yol verelim Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim. Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir 'hayat koridoru' açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir. Unutmayın; bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca jandarma araçlarıyla fermuar sisteminin uygulandığı görüntülere yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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