Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak - Haberler

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Kimsenin, 'Ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim' diye bir endişesi olmayacak. Bunu yapmak için hayvancılıkla ilgili ıslah çalışması devam edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Ankara'da bir restoranda düzenlenen 'Dünya Süt Günü' etkinliğine katıldı. Programda, Pakdil'in yanı sıra TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve sektör temsilcileri yer aldı. Pakdil, tarımla ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin, "Genel itibarıyla şunu söyleyeyim; tarımda neler yapacağız, neler yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili ifadede bulunmak istiyorum. Önceliğimiz elbette ki üretim. Üretimde sürdürülebilirlik ve verimlilik. Bununla ilişkin olarak konumuz süt. Dolayısıyla neyden elde edeceğiz, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık bizim süt kaynağımız. Hayvan varlığımız, mevcut meralarımız ve yem bitkisi üretim alanlarımız; bu iş için bize kaynak oluşturan alanlardır" dedi.

Tarım sektörü temsilcileri ile ortak çalışacaklarını aktaran Pakdil, "Verimliliği etkileyen unsurlar nedir? Hayvan sağlığı. Hayvan sağlığı hizmetleri daha öncelikli ve etkin şekilde yürütülecek. Bunun çalışmaları başladı. Sürü yönetiminde atılması gereken adımlar, teknik, eğitim olarak yapılması gerekenler neyse onlar da yerine getirilecek. Sağlıklı ürünler ve iyi yönetilen sürüler, bununla ilgili beslenme noktasında gerek yem hususunda gerekse nasıl besleyeceğiz konusunda bütün bunların telafisi sağlanarak verimliliği arttırmayı amaçlıyoruz. Bunlar el birliği ile yapılacak. Sayın Bakanı'mızın ifadesi; yönetmeyeceğiz, yönetişim içinde olacağız. Yetiştiriciler, çiftçiler, sanayiciler, sektörde kim varsa hep birlikte yöneteceğiz. Hiç kimse kendini bu işin dışında bulmayacak, görmeyecek. Hep birlikte daha verimli, daha karlı ve daha sağlıklı ürünlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.