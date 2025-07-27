Bakan Uraloğlu Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopterle yangın bölgesini denetleyerek, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden bilgi aldı.

1) BAKAN URALOĞLU, YANGIN BÖLGESİNİ HELİKOPTERLE DENETLEDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopter ile yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu, daha sonra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Helikopterle bölgeye de inen Bakan Uraloğlu, personelden bilgi alarak yanan yerleri gözlemledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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