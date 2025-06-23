Bakan Tunç, 2.254 CTE Personelinin Atama Kararnamesini Açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne ait 2 bin 254 personelin 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesinin tamamlandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ( Cte ) 2 bin 254 personeli kapsayan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararnamenin CTE'nin "http://cte.adalet.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacağını belirtti.
Yeni görev yerlerine atanan 2 bin 254 personele başarılarının devamını dileyen Tunç, kararnamenin hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel