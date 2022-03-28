Bakan Soylu: Türkiye, 4 yılda en çok insani yardım yapan ülke oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Suriye'den Ukrayna'ya kadar dünya tarihinin yüz karası işlerle karşılaşıyoruz. Batı medeniyetinin doymak bilmeyen iştahı, Ortadoğu'yu ve Afrika'yı istikrarsızlaştırdı. Türkiye, son 4 yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu" dedi.

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Katar Hayır Derneği arasındaki 'Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı' imza törenine katıldı. Törene ayrıca, Türkiye tarafından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ve İbrahim Bozbey, Katar tarafından, Katar Hayır Derneği Başkanı Sheikh Hamad Nasser J. Al-Thani, Katar Hayır Derneği İcra Kurulu Başkanı Yousuf Ahmad R. A. Al-Kuwari ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani katıldı. İki ülke arasındaki mutabakat zaptı Bakan Soylu ile Katar Hayır Derneği Başkanı Sheikh Hamad Nasser J. Al-Thani arasında imzalandı.

Öte yandan Bakan Soylu, basın mensuplarının, "Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla" şeklindeki açıklaması ile ilgili sorusuna, "Sevgili kardeşlerim, siz işinizi bana niye yaptırıyorsunuz?" diye cevap verdi.