Bakan Özer: "Mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmeye çalışıyoruz tüm Türkiye'de" Mesleki Eğitimi Tercih Eden Öğrencileri Destekleme İş Birliği Protokolü İmza Töreni Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması - İş birliği protokolünün imzalanması ve fotoğraf çekimi... Mesleki Eğitimi Tercih Eden Öğrencileri Destekleme İş Birliği Protokolü İmza Töreni Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması - İş birliği protokolünün imzalanması ve fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitimi Tercih Eden Öğrencileri Destekleme İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. AA / Basir Gülüm - Güncel Uğur İbrahim Altay Vahdettin Özkan Ziya Selçuk Konya Güncel Haberler

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