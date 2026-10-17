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Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanı atamasına ilişkin paylaşım:

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- "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı atamasının hayırlı olmasını diledi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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