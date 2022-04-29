Bakan Kurum, metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu - Haberler

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Bakan Kurum, metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Menteşe ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Menteşe ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Muğla, Güncel, Haberler

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