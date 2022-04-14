Son dakika haberleri | Bakan Kurum: "Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız" - Haberler

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Son dakika haberleri | Bakan Kurum: "Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız"

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Şehit ve Gazi Aileleri ile iftar programı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Şehit ve Gazi Aileleri ile bir araya geldiği...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Şehit ve Gazi Aileleri ile iftar programı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Şehit ve Gazi Aileleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

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Son dakika haberleri | Bakan Kurum: Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız

Son dakika haberleri | Bakan Kurum: Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız

Son dakika haberleri | Bakan Kurum: Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız

Son dakika haberleri | Bakan Kurum: Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız

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AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

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