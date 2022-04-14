Son dakika haberleri | Bakan Kurum: "Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye hep birlikte taşıyacağız"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Şehit ve Gazi Aileleri ile iftar programı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Şehit ve Gazi Aileleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

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