Bakan Kurum: Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir" dedi.

Bakan Kurum, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkan Yardımcısı Franz Timmermans ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulün ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, Tımmermans ile yaptıkları görüşmede Türkiye'nin iklim değişikliği ile yapmış olduğu mücadeleyi, gelecek süreçte atacağı adımları, AB ile birlikte bir uyum içerisinde, karşılıklı sağlayacakları destekleri detaylı bir şekilde görüşme fırsatı bulduklarını söyledi. Kurum, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Franz Tımmermans ile ilk toplantıyı Eylül 2021'de yaptıklarını belirterek, "Gerçekten bize yapılan haksızlığın giderilmesi ve yine Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde etkin, öncü rol alabilmesi adına sayın dostum Timmermans'ın da ciddi katkıları oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin desteklenmesi için de bu sürecin önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. AB ile bu alanda güçlendireceğimiz iş birliği aslında ülke ekonomilerine yeni iş imkanları, istihdam imkanları da oluşturacaktır" diye konuştu.

Hidrojen kullanımı ile ilgili soru üzerine Bakan Kurum, "Hidrojen teknolojisinin kullanılması noktasında aslında AB Komisyonu da değerli dostum da bunun kullanımın yaygınlaştırılması bağlamında bizimle aynı şeyleri düşünüyorlar ve gerçekten Türkiye'nin zengin hidrojen kaynakları AB'nin de bu noktada ihtiyacını giderebilecek kapasiteye sahip. Tabii buradaki teknolojinin geliştirilmesi yine bu noktada bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması gerektiği konusunda mutabakata vardık. Bu alanda çalışmalarımızı teknik heyetler ile birlikte de yapacağız. Önümüzdeki süreçte de ülke olarak biz zaten İklim Kanunu ile yine şura ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde gerek yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kapasitenin arttırılması, gerek fosil yakıt kullanımının azaltılması, gerek hidrojen teknolojileri ve bundan sonra çıkabilecek teknolojilere yatırımın artırılması noktasında kararlarımız var. Bu çerçevede de ortak çalışmayı komisyonla birlikte sürdürme kararı aldık" dedi.