Bakan Kurum: &quot;O altı kişilik masada köşe kapmaca oynamaya devam etsinler&quot; - Haberler

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Bakan Kurum: "O altı kişilik masada köşe kapmaca oynamaya devam etsinler"

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barış Mahallesi Temel Atma töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması MERSİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Mahallesi Temel Atma töreninde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Barış Mahallesi Temel Atma töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması MERSİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Mahallesi Temel Atma töreninde konuştu.

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AA / Sezgin Pancar - Güncel

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