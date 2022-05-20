Bakan Kurum: "O altı kişilik masada köşe kapmaca oynamaya devam etsinler"
AA - Sezgin Pancar - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barış Mahallesi Temel Atma töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması MERSİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Mahallesi Temel Atma töreninde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barış Mahallesi Temel Atma töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması MERSİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barış Mahallesi Temel Atma töreninde konuştu.
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AA / Sezgin Pancar - Güncel