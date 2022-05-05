Bakan Kirişci: Türkiye'de 1,7 milyar çiçek üretiliyor

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde 23'üncüsü düzenlenen Çiçek Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Türkiye'de 1,7 milyar adet çiçek üretiliyor. Bu üretimimiz karşılığında yaptığımız ihracat 2021 yılı itibarıyla 121 milyon dolara yükselmiş durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir programı kapsamında düzenlenen 23'üncü Çiçek Festivali'ne katıldı. Festivalde stantları gezen Kirişci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, Bakan Kirişci'nin yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Belediye Başkanı Uğur Demirezen, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde konuşan Bakan Kirişci, "Çiçek denildiğinde aklımıza olumsuz hiçbir şey gelmediği gibi bunun yanı sıra, olumlu, insanlara keyif veren, İnsanları mutlu eden bir kelimenin karşılığıdır çiçek. Çiçek denildiğinde aklımıza renkler gelir. Bayındır ilçemizde festival dolayısıyla vatandaşlarımızın arasında yürüyüş yaparken çiçekle bezenmiş bir kalabalığın içinden, sürekli tebessüm eden hemşehrilerimizin olduğu bir mekandan geçtik. Çiçek konusunu ve bunun bir uluslararası festivale taşınmış olmasını çok önemsiyorum. İnşallah bu kültürel faaliyetimiz ülkemiz ve dünyamız var olduğu sürece devam etsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Demirezen de Bayındır'da yılda yaklaşık 130 milyon adet bitki üretildiğini ifade ederek, 2 yıl aranın ardından yeniden festivalin düzenlenmesi nedeniyle heyecanlı olduğunu dile getirdi.