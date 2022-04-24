Bakan Kirişci: Tohum desteği yüzde 75 oranında sübvanse edilecek

NİĞDE (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de çiftçilere 25 ton kuru fasulye tohumu dağıttı. Bakan Kirişci, Türkiye'nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanıyla ilgili çalışma başlatıldığını belirterek, "Bu çerçevede tohum desteği yüzde 75 nisbetinde sübvanse edilerek üreticilerimize dağıtılıyor olacak. Bakanlık olarak başlattığımız projeyle Türkiye genelinde bu yıl 100 bin hektar civarında bir alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi gerçekleşecek." dedi.

Niğde'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Burada çiftçilerle bir araya gelen Bakan Kirişci'ye Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir eşlik etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, üreticilere kuru fasulye tohumu dağıttı. Program kapsamında çiftçiye 25 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldığı belirtildi.