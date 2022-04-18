Bakan Kirişçi: Çiftçimiz üretecek, biz daha fazla destek vereceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde, 'Ekilmedik bir karış toprağımız kalmasın, dikilmedik tek bir fidan olmasın ve ahırlarımızda, kümeslerimizde ve diğer hayvan yetiştirmede kullandığımız alanlarda bu canlılarımız eksik olmasın. Üretelim.' Yine bir mottomuz var, 'Sen üret yeter' diyoruz, kime, bu ülkenin cefakar üreticilerine. Onlar üretecek biz yanlarında her zaman olduğu gibi duracağız. Daha fazla destek vereceğiz" dedi. Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda bir açıklaması olacağını söyledi.

Antalya'ya birtakım programlara katılmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Kirişçi'ye ziyaretinde AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Özer, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal eşlik etti. Daha sonra ise AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya gelen Bakan Kirişçi, basın mensuplarına gündeme dair açıklamada bulundu.

"Eğer ithal ettiklerimizi, arz güvenliğini tesis etmek adına üretecek olsak, üretmek istesek, bizim yaklaşık 4,4 milyon hektarlık bir alana ihtiyacımız var. Türkiye'nin 23 milyon hektar arazisinin olduğunu düşündüğünüzde bunun yüzde 20'sine tekabül eden bir alana ilave ihtiyacımız olacak. Fakat bizim bir taraftan da verasetten kaynaklı veya kırsaldan kente göçten kaynaklı, varisler arasındaki birtakım problemlerden kaynaklı olarak ekilemeyen, işlenmeyen alanlarımız var. Biz diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde, 'Ekilmedik bir karış toprağımız kalmasın, dikilmedik tek bir fidan olmasın ve ahırlarımızda, kümeslerimizde ve diğer hayvan yetiştirmede kullandığımız alanlarda bu canlılarımız eksik olmasın. Üretelim.' Yine bir mottomuz var, 'Sen üret yeter' diyoruz, kime, bu ülkenin cefakar üreticilerine. Onlar üretecek biz yanlarında her zaman olduğu gibi duracağız. Daha fazla destek vereceğiz. Çünkü onlar üretecek ki gıda ve giyinmeye dair ihtiyaçlarımız karşılanabiliyor olsun. Bu çerçevede de inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması olacak. O kısmını da o açıklamaya bırakmış olalım. Ben vatandaşlarımızın tarlaya, bağa, bahçeye, ahıra, kümese ilgilerinin en üst düzeyde olmasını istiyorum."