Bakan Kirişci: 'Çay Kanunu'nda üreticilerimizi mutlu edecek aşamadayız - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaş çay alım taban fiyatı ve üretici ile sanayiciler tarafından merakla beklenen ' Çay Kanunu'na ilişkin, "' Çay Kanunu' teklif taslağı ile ilgili geldiğimiz aşama, çay üreticilerimizi mutlu edecek bir aşama. Bizim bu çerçevede arzuladığımız; çayda sürdürülebilir üretimi tesis etmek gerek çayı üretenleri gerekse de bu çayı alıp kendi işletmelerinde işleyen herkesi bu manada mutlu etmek. Değişen şartlar içinde yapacağınız birtakım ilave düzenlemelerle inşallah güzel bir ' Çay Kanunu'na hem üreticilerimiz hem de sektörün diğer unsurları kavuşmuş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hizmete açılan Rize- Artvin Havalimanı'ndaki Çaykur Çay Müzesi'ni ziyaret etti, yaş çay alım taban fiyatı ve üretici ile sanayiciler tarafından merakla beklenen 'Çay Kanunu'na ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"'Çay Kanunu' teklif taslağı ile ilgili geldiğimiz aşama, çay üreticilerimizi mutlu edecek bir aşama. Arzuladığımız, çayda sürdürülebilir üretimi tesis etmek. Gerek çayı üretenleri gerekse bu çayı alıp kendi işletmelerinde işleyen herkesi, bu manada mutlu etmektir. Sözleşmeli üretim; Türkiye'de tarımda az uygulanır bir yöntemdir. Sözleşmeli üretim başta olmak üzere, çayı işleyen işletmelerle, çayı üreten üreticiler arasında güzel bir ilişki kurup, bu ilişki üzerinden bu üretimi teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklerimizi de bu çerçevede sağlamak gibi bir yaklaşımımız var. Mevcut olan kanunun bazı eksikleri elbette var. Değişen şartlar içerisinde yapacağınız birtakım ilave düzenlemelerle inşallah güzel bir 'Çay Kanunu'na hem üreticilerimiz hem de sektörün diğer unsurları kavuşmuş olacak."