Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız

BİTLİS (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak, "Asıl olan yangınlar çıkmadan ormanlarda gerekli tedbirleri almaktır. Bu çerçevede de biz Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yangınların olmaması adına birtakım tedbirler de almak zorundayız. Bu kapsamda belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız. Vatandaşlarımızın piknik olarak kullandıkları alanlar da dahil bazı tedbirleri almak zorundayız" dedi.

Bitlis'e bir dizi program kapsamında gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Oktay Çağatay ile bir süre görüşen Bakan Kirişci, daha sonra valilik toplantı salonunda sektör temsilcileri ile toplantı yaptı. Burada konuşan Bakan Kirişci, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak, yangınlarda sadece ağaçların değil, canlıların da bunların bedelini ödediğini belirterek şöyle konuştu:

Bakan Kirişci'nin yaptığı açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantının sonunda Vali Oktay Çağatay, Bakan Kirişci'ye Ahlat bastonu hediye etti. Buradan Bitlis Belediyesi'ne geçen Bakan Kirişci, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci ardından AK Parti Bitlis İl Teşkilatı'na geçerek burada partililerle bir araya geldi.