Bakan Kirişci: 1 milyon tür yok olma riski altındadır - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Son yıllarda olumsuz etkilerini daha fazla gözlemlediğimiz, iklim değişikliği, orman yangını ve çevre kirliliğine bağlı olarak, yaban hayatının sürdüğü ekolojik ortamlar zarar görmüştür. Bu olumsuzluklara bağlı olarak 1 milyon tür yok olma riski altındadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2'nci Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi başladı. İki gün sürecek olan, akademisyenlerin 60 sözlü ve 16 poster bildiri sunacağı kongrenin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile akademisyenler, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da 5 yıl önce düzenledikleri kongrenin 2'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Önceki kongrede aldığımız kararların tamamı hayata geçti. DKMP Genel Müdürlüğü'müz bütün üniversitelerde rehabilitasyon merkezlerine destek verdi. Bu süreçte belirlediğimiz hedeflere ulaştık. Valilerimizin, rektörlerimizin, sizlerin burada olması yükümüzü artırıyor. Bundan sonra daha çok çalışacağız ve daha güzel bilimsel çalışmalarda beraber olacağız. Yaban hayvanlarının insanla hiç temasa geçmemesi gerekiyor. Onun için en önemli faktör, hayvanları yerinde ve doğasında korumaktır" diye konuştu.