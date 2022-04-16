Bakan Karaismailoğlu: 2050 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar

ANTALYA'da, sahurda gençlerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedeflerimiz çok büyük. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu hedefler 2050'ye geldiğimizde 500 milyar dolara çıkacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'da sahur programında gençlerle buluştu. Bakan Karaismailoğlu, Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park içinde yer alan Cemil Meriç Kütüphanesi'nin önünde gençlerle bir araya geldi. Karaismailoğlu ile birlikte sahur programına AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve çok sayıda genç katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Cemil Meriç Kütüphanesi'ni, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile beraber gezdi. Karaismailoğlu, burada ders çalışan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile KPSS ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerle sohbet etti. Başkan Tütüncü ise kütüphane hakkında bilgi verdi.

Bakan Karaismailoğlu, sahur programının ardından gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.