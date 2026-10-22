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Bakan Işıkhan'dan, şehit çocuklarına yönelik eğitim-öğretim yardımı ödemelerine ilişkin paylaşım:

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- "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 23 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocuklarına, harp-vazife malullerine ve çocuklarına yönelik 609 milyon liralık eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin yarın yapılacağını bildirdi.

Işıkhan, Bakanlık tarafından yapılacak ödemelere ilişkin NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 23 Ekim Cuma günü gerçekleştiriyoruz. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde 18 bin 441 öğrencimize toplamda 609 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız."

Kaynak: AA
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