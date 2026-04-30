Bakan Gürlek'ten "yargı teşkilatının saygınlığını hedef alan girişimlere" yönelik açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Ataşehir'de yargı mensubu olmadığı halde "hakim/savcı" sıfatını kullanarak bir vatandaşı tehdit eden kişi hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hakimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
