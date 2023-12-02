Üye Girişi
Haberler

BAKAN GÖKTAŞ'IN KORUMA POLİSİ ŞEHİT MUSA ERDEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son Güncelleme:
Abone Ol

ANKARA'da, görevi başında, trafik kazasında şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem (34), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA'da, görevi başında, trafik kazasında şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem (34), Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde, bir aileye taziye ziyaretinde bulundu ve ardından aracına binerek ayrıldı. Koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem ise yanındaki diğer koruma polisiyle yolun karşısındaki otomobillerine doğru ilerlerken; sürücüsü aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil, Erdem'e çarptı. Karşı şeride savrulan Erdem, 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredekiler, otomobili kaldırıp Erdem'i çıkardı. Erdem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit Musa Erdem, Cumhurbaşkanlığı önünde düzenlenen törenin ardından uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Şehit Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınlarıyla, Kahta ilçesi Elbeyi köyüne getirildi. Köy meydanında düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, bakan yardımcıları, şehidin silah arkadaşları, annesi Safiye ve babası Aslan Erdem, eşi Didem Erdem, çocukları Asaf Erdem (5) ve Amine Erdem (1) ile yakınları katıldı.

ÇOCUKLARIYLA SON FOTOĞRAF

Törende şehidin ailesi tabuta kapanıp ağladı. Didem Erdem, Musa Erdem'in fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyleyerek çocuklarıyla son kez fotoğraf çektirmek istedi. İkindi namazı sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Musa Erdem, gözyaşlarıyla Menzil köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Musa Erdem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title