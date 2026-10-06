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Bakan Göktaş, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden askerlerin eşleriyle buluştu:

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- "Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor, bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele ederken şehit olan askerlerin eşleriyle "Türkiye Kardeşlik Buluşması"nda bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele eden şehitlerimizin kıymetli eşleriyle Türkiye Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldik. Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor, bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyor, kardeşlerimizle birlikteliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum."

Kaynak: AA
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