Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. İlk defa 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak inşallah" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyarette bulunmak için Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Dönmez, ilk olarak Afyonkarahisar'da bir firma tarafından tarım alanları için tasarlanan güneş enerji paneli sistemini inceledi. Daha sonra sırasıyla valilik ve belediye başkanlığını ziyaret eden Dönmez, Belediye Meclisi toplantı salonunda kaymakamlar, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kanlıca Mahallesi'nde iftara katılan Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada son 20 yılda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Afyonkarahisar'a 4.1 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bor madeni cevherini yüksek teknolojiyle işleyerek uç ürün haline getirecek ilk yatırım Bor Karbür Tesisinde sona yaklaştıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "2022 yılı içinde tesisimizi tamamlayıp performans testlerine başlayacağız inşallah. Öte yandan Ferrobor Üretim Tesisimizin temelini bu yıl içinde atmayı planlıyoruz. Lityum karbonat üretim tesisimizin kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarını 2022 yılı sonunda tamamlayacağız. Nadir Toprak Oksitleri Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisimizin pilot tesis kurulumunu 2023'te hayata geçireceğiz inşallah. Büyük bir enerjiyle 2023'e hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel