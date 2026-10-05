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Bakan Çiftçi, Hatay'da motor yağının üzerine toprak taşıyan polise teşekkür etti

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Bakan Çiftçi, Hatay'da motor yağının üzerine toprak taşıyan polise teşekkür etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da kaza sonrası yola dökülen motor yağının başka kazalara yol açmaması için üzerine toprak taşıyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, paylaşımında polisin “önce insan” anlayışıyla görev yaptığını belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da meydana gelen kazanın ardından yola dökülen motor yağının başka kazalara yol açmaması için üzerine toprak taşıyan polis memuruna teşekkür etti.

Çiftçi, Hatay'da görev yapan bir polis memurunun trafik güvenliği için gösterdiği çabaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Çiftçi, "Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Türk polisinin milletin huzuru ve güvenliği için her koşulda "önce insan" anlayışıyla görev yaptığını belirten Çiftçi, paylaşımında "İyi ki varsınız" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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