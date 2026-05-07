Bahşılı'da 'Yapay Zeka ve Meslek Alanları' konferansı düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Yapay Zeka ve Meslek Alanları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferans, Bahşılı Belediyesi, Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle yüksekokulun konferans salonunda düzenlendi.

Prof. Dr. Çetin Elmas, konferansta yaptığı konuşmada, yapay zekanın çalışma hayatına etkileri ve geleceğin mesleklerine değindi.

Yapay zekanın iki ana unsurunun akıl ve beyin olduğunu anlatan Elmas, "0 Teknoloji bazı işleri yok eder ama her zaman daha fazlasını ve yenilerini yaratır. Hızla yayılımla bilgi kirliliği artar. Araştırma bulguları ise 2030'da daha da değişeceğini gösteriyor." diye konuştu.

Elmas, daha sonra katılımcıların sorularını cevapladı.

Programa, Kaymakamı Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, Dernek Başkanı Ahmet Şenses, Fatma Şenses Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa İlhan Dilsiz, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.