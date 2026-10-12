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Bağımsız Maden İş, Soma'da 5 madencinin öldüğü sahada delil karartıldığını öne sürdü

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Bağımsız Maden İş, Soma'da 5 madencinin öldüğü sahada delil karartıldığını öne sürdü
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Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik sahasındaki olayda 5 madencinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını hatırlatarak 'enkaz kaldırma' adıyla delillerin yok edildiğini öne sürdü. Sendika, çalışmanın durdurulup alanın koruma altına alınması için Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik'te 5 madencinin hayatını kaybettiği, 2 madencinin yaralandığı olayın meydana geldiği alanda "enkaz kaldırma" adı altında delillerin ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Sendika, çalışmaların durdurulması ve alanın koruma altına alınması talebiyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu açıkladı.

Bağımsız Maden İş, Soma'daki İmbat Madencilik sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, olay mahallinin "enkaz kaldırma" adı altında delillerden temizlendiğini savunarak, bunun delil karartmaya yol açabileceğini belirtti.

Bağımsız Maden İş, sendika adına Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu çalışmanın durdurulmasını ve delillerin koruma altına alınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Sendika, "Başta savcılık olmak üzere, kamu kurumları derhal delillerin yok edilmesini engellemek için harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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