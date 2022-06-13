Bağdat Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar durduruldu - Haberler

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Bağdat Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar durduruldu

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Bağdat Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar durduruldu

Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası dolayısıyla Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Bağdat'ta kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi iyice azaldı. Boğulma riski geçiren vatandaşların hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Irak'ta ABD işgali sonrası yüz binlerce ağacın kesilmesi ülkeyi yeşil alandan yoksun bıraktı. Bu durumun kum fırtınası oluşumunda etkili olduğu ifade ediliyor.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

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