Bafra Ovası'nda bereketli yaz sezonu için hazırlık yapılıyor - Haberler

Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü alanda bulunan Bafra Ovası'nda yağışlı geçen kış ve ilkbahar mevsiminin ardından bereketli yaz sezonu için hazırlık yapılıyor.

Yazlık meyve ve sebzelerin ekiminin devam ettiği ovada kavun, karpuz, biber, domates, salatalık, patlıcan, çeltik, buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin yetişmesi için elverişli araziler bulunuyor.

Türkiye'nin en verimli ovaları arasında bulunan Bafra Ovası'nda yıl içinde üç ürün alınabiliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda yaklaşık 350 bin dekar arazi bulunduğunu söyledi.

Ovada yıl boyunca üretim yapılabildiğine işaret eden Tosuner, "Ovada bu yıl 135 bin dekarda çeltik, 50 bin dekarda buğday, 30 bin dekarda mısır, kalan arazilerde de yazlık sebzeler yetiştiriliyor. Kış sezonunda 85 bin dekar alanda ekim yapılmıştı. Karnabahar, brokoli ve pırasanın yüzde 99'u bitti." dedi.

Örtü altı üretimi olarak kavun ve karpuz ekiminin tamamlandığını belirten Tosuner, açık alanda ise ekimin devam ettiğini anlattı.

Yaz sebzelerinin ekiminin 20 Haziran'a kadar süreceğini dile getiren Tosuner, şöyle devam etti:

"2015 yılından önce karpuzda kesim, farklı zamanlarda yapılıyordu. Bu da kaliteyi düşürüyordu. Artık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Ziraat Odası iş birliğinde danışmanların tavsiyeleriyle kesim yapılıyor. Hasat başlamadan önce arazide kesim yapan arkadaşlar Kaymakamlığa müracaat ediyor. Ziraat mühendislerinin tavsiyesiyle en iyi kesim zamanı belirleniyor."

Bafra Ovası'nda yetiştirilen kavun ve karpuzun 81 ile ve komşu ülkelere gönderildiğini anlatan Tosuner, "Bafra Ovası, tamamen organik tarıma yatkın bir ova. Sulama amaçlı barajımız var. Memba suyuna sahibiz. 2016 yılında Ziraat Odası olarak toprak tahlil laboratuvarı kurduk. Herkes bilinçli tarım yapıyor. 2022 yılı farklı bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Ovada damlama usulüyle çeltik üretimi artıyor

Tosuner, ovada 2019 yılında deneme amacıyla başladıkları çeltikte damlama usulünde geçen yıl 1040 dekar alana ulaştıklarına dikkati çekerek "Tarım ve Orman Bakanlığı, damlama su ile çeltik üreten üreticilere yüzde 75 tohum desteği ile damlama sisteminin kurulmasına yüzde 75 destek veriyor. Damlama su ile çeltik üretiminde çeltik hasadından bir hafta sonra tarlaya karnabahar, buğday ya da arpa ekebiliyorsun fakat tava sulamada bu gerçekleşemiyor." diye konuştu.

Ovada bu yıl buğday üretiminde de artış öngördüklerini belirten Tosuner, şunları kaydetti:

"Bafra Ovası'nda 350 bin dekar alanın bir metrekaresi boş kalmayacak şekilde ürüne yansımıştır, üretmekte sıkıntımız yok. Devletimiz var olduğu, biz de halk olarak ürettiğimiz müddetçe Türkiye'de hiçbir sıkıntı olmaz. 2022 yılının bereketli bir yıl olmasını diliyorum."