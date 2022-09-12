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Babacan'ın Dinlediği Kırtasiyeci: "Enflasyondan Dolayı Yüzde 200-300 Arttı Fiyatlarımız"

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyeci ile sohbet etti. Esnaf, “Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız. Pandemiden önce fotokopi kağıdı fiyatları 20 lira civarındaydı. Şu anda 100 TL” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyeci ile sohbet etti. Esnaf, "Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız. Pandemiden önce fotokopi kağıdı fiyatları 20 lira civarındaydı. Şu anda 100 TL" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyede esnafla sohbet etti. Ali Babacan, işlerinin durgun olduğunu söyleyen kırtasiyeciye "Fiyatlar nasıl geçen seneye göre" diye sordu.  Esnaf şöyle konuştu:

"Yükseldi. Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız. Pandemiden önce fotokopi kağıdı fiyatları 20 lira civarındaydı. Şu anda 100 TL. Top bazında yine fiyat yükseldi ama bir de ham maddeden dolayı ürünlere dolarda da zam gelmiş. 100 dolara geliyorsa, 200 dolara çıkmış."

Kaynak: ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Güncel Haberler

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