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Azerbaycan Hava Yollarına Ait Uçak Kazası: 67 Yolcu ve 5 Mürettebat

Azerbaycan Hava Yollarına Ait Uçak Kazası: 67 Yolcu ve 5 Mürettebat
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Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü-Grozni seferini yaparken Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçağın kuş sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen kaza hakkında ayrıntılı bilgi verileceği belirtildi.

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.

AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü- Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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