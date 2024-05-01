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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni sömürgecilik uygulamalarına karşı çıkıyor

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21. yüzyılda bazı Avrupa ülkelerinin diğer uluslara sömürge muamelesi yapmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Fransız denizaşırı topraklarındaki zorla asimilasyonun kabul edilemez olduğunu söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın hoşgörü ve karşılıklı saygı gibi değerleri koruduğunu vurguladı ve yeni sömürgecilik eğilimlerine karşı mücadele etmek gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21. yüzyılda bazı Avrupa ülkelerinin, diğer uluslara sömürge muamelesi yapmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek "Dünya, zorla asimilasyona yol açan yeni sömürgecilik uygulamasına göz yummamalıdır. Fransız denizaşırı topraklarındaki zorla asimilasyon kesinlikle kabul edilemez ve durdurulmalıdır." dedi.

Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen "6. Kültürlerarası Diyalog Forumu"nun açılışında konuştu.

Çok kültürlü ve etnik çeşitliliğe sahip Azerbaycan toplumunun hoşgörü, karşılıklı saygı, dostluk ve ortaklık gibi en önemli değerleri yüzyıllardır koruduğunu vurgulayan Aliyev, bunların ülkenin başarılı gelişimini belirleyen etkenlerden olduğunu dile getirdi.

Aliyev, Azerbaycan'da farklı etnik grup ve dinlerin temsilcilerinin bir aile olarak yaşadığını, bu olumlu eğilimin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığında önem verdiği konulardan birinin yeni sömürgecilik eğilimleriyle mücadele olduğunu hatırlatan Aliyev, "21. yüzyılda bazı Avrupa ülkelerinin, diğer uluslara sömürge muamelesi yapmasına izin veremeyiz. Dünya, zorla asimilasyona yol açan yeni sömürgecilik uygulamasına göz yummamalıdır. Fransız denizaşırı topraklarındaki zorla asimilasyon kesinlikle kabul edilemez ve durdurulmalıdır." diye konuştu.

Aliyev, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi kuruluşların Avrupa dışındaki bazı ülkelerin iç işlerine müdahale girişiminde bulunduğunu fakat yeni sömürgecilik eğilimlerine karşı sustuğunu belirterek "Bir yandan hoşgörüden, demokrasiden, insan haklarından bahsederken bir yandan da denizde 10'dan fazla bölgede tam tersini yaparsanız bu ikiyüzlülükten, çifte standarttan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"Şimdi barışa doğru gidiyoruz"

Azerbaycan topraklarının, Ermenistan tarafından işgal edilmesine ve 2. Karabağ Savaşı'na işaret eden Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz şimdi barışa doğru gidiyoruz. Sınırların belirlenmesi süreci artık başladı. Bu, iki ülke tarafından herhangi bir arabulucu olmadan başarıldı. Bu, arabulucuya ihtiyacımızın olmadığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle kendi hedeflerinin peşinde koşan ve yardım etmek istemeyenlerin arabuluculuğuna ihtiyacımız yok.

Kişisel, siyasi ve ekonomik çıkarları için bölgemize müdahale etmek istiyorlar. Yangına körükle gitmek istiyorlar. Güney Kafkasya'da buna izin vermeyeceğiz. 30 yıl süren çatışmaların ardından Ermenistan da Güney Kafkasya'da barış istediğimizi ve barışın ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle çözülebileceğini açıkça anlıyor."

BM Medeniyetler İttifakı, UNESCO, Dünya Turizm Örgütü, ICESCO ve Azerbaycan hükümetince ortaklaşa düzenlenen foruma, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 700 yetkili ve uzman katıldı.

Forumda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç da yer aldı.

"Barış ve Küresel Güvenlik İçin Diyalog" başlıklı forum, 3 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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