Ayşenur Arslan Beraat Etti

SUNUCULUĞUNU yaptığı programda gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, 1 Ekim 2023'te İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Bugün görülen duruşmada Ayşenur Arslan hakkında beraat kararı verildi.

Ankara'da, 1 Ekim 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı terör saldırısında 2 terörist öldürüldü. 2 polis memurunun yaralandığı terör saldırısının ardından, 2 Ekim'de sunuculuiğunu yaptığı programda yaptığı yorumlar nedeniyle Ayşenur Arslan hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Karar duruşması bugün İstanbul Adalet Sarayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ayşenur Arslan, avukatları ve meslektaşları katıldı. Ayşenur Arslan, mütalaaya karşı savunmasında, "Böyle bir şeyle suçlanmış olmak, 50 yıllık gazetecilik kariyerimde bana fena geliyor. Ben ne demek istediğimi biliyorum, hayatın olağan akışına ters birşey yaptığımı düşünmüyorum. Beraat demiyorum, adalet diyorum" diye konuştu.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, gazeteci Ayşenur Arslan'ın beraatine hükmetti.

MÜTALAADAN

Ayşenur Arslan hakkında, saldırıya ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Arslan hakkında 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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