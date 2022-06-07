Aylin, sokak ortasında ölü bulundu - Haberler

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Aylin, sokak ortasında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Ali Arslan - Güncel
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Aylin, sokak ortasında ölü bulundu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Aylin Arslan (25) sokak ortasında ölü bulundu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Aylin Arslan (25) sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kadının Aylin Arslan olduğu tespit edildi.Aylin Arslan'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Güncel

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