Aydınlı muhtarlar Çanakkale şehitleri anısına şiir okudu

Aydın'ın Efeler ilçesinde muhtarların "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirden okudukları dörtlüklerle video hazırlandı.

Kaymakam Cemal Şahin öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile personeli, ilçedeki 21 mahalle muhtarını ziyaret etti.

Muhtarlara Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinden birer dörtlük okutularak hazırlanan video, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kapsamında ilçedeki kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.