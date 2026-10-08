Aydın Yenipazar'da motosiklet su kanalına devrildi; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın Yenipazar'da motosiklet su kanalına devrildi; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ölen kişinin cenazesi Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 09 ABE 300 plakalı motosiklet, Yenipazar Dipgölü mevkisinde toprak yolda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü M.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarak yardım istedi, motosikletteki Durmuş Candan ise kanalda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kanalda başlatılan aramada Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Candan'ın cenazesi Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralı M.A. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.