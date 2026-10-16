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Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Aydın'da 3 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında Efeler ve Kuşadası ile İzmir'de 5 adrese operasyon düzenlendi; gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AYDIN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da 3 Ekim günü gerçekleşen uyuşturucu operasyonda, 3 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında önceki gün Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 adrese daha operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler K.E., S.G., A.Y., D.A.K., B.T. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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