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Aydın Nazilli'de koyun otlatmaya giden 44 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun otlatmaya giden 44 yaşındaki kişi, Pirlibey Mahallesi'nde arazide ölü bulundu. Sağlık ekipleri kişinin başından darbe aldığını belirledi; cenaze, kesin ölüm nedeni için Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun otlatmaya giden kişi, arazide ölü bulundu.

Pirlibey Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için evden ayrılan Ömer Özek'i (44) bahçe yolunda hareketsiz yatarken gören bir kişi, durumu mahalle muhtarına bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Özek'in, başından darbe aldığını tespit etti.

Özek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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