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Aydın Nazilli'de jandarma operasyonunda 553 gram esrar bulunan şüpheli tutuklandı

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Aydın Nazilli'de jandarma operasyonunda 553 gram esrar bulunan şüpheli tutuklandı
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Aydın Nazilli'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir evde 553 gram esrar, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu ile yakalanan Y.C.Ç. (25), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün Y.C.Ç.'nin Turan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Aramada, 55 gram fişekler halinde ve 498 gram parçalar halinde olmak üzere toplam 553 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 1100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 320 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 gram kokain, 50 kilitli poşet, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 makas, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Y.Ç.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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