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Aydın, Muğla ve Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın, Muğla ve Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren takibin ardından Aydın, Muğla ve Denizli'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 111 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde uyuşturucu madde, silah ve elektronik cihazlar ele geçirildi.

AYDIN merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Takibin ardından bugün Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli illerinde belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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