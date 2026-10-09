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Aydın Germencik'te tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, iki kardeş öldü, 9 yaralı var.

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Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir Otoyolu'nda tur otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüsteki iki kardeş öldü, otobüs şoförü ve yabancı uyruklu 8 yolcu olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tur otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 2 kardeş öldü, 9 kişi yaralandı.

E.E'nin (44) kullandığı turistlerin bulunduğu 09 HR 284 plakalı tur otobüsü, Aydın-İzmir Otoyolu'nda Ali Şevket Yavuz (58) idaresindeki 48 S 4064 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, minibüs şoförü ile araçtaki ağabeyi Orhan Yavuz'un (65) hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü ile yabancı uyruklu 8 yolcu da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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