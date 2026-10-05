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Aydın Germencik'te babasını bıçaklayarak öldüren hükümlü tutuklandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Hayrettin Kuru (25), babası Mehmet Kuru'yu (49) bıçaklayarak öldürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Germencik ilçesinde, hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp, babası Mehmet Kuru'yu (49) bıçaklayarak öldüren Hayrettin Kuru (25) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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