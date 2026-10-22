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Aydın'da operasyonda 2 bin 55 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın'da operasyonda 2 bin 55 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 55 sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin ve 8 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 55 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Söke ve Kuşadası'nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda iki ilçede belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.E. ve G.A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 bin 55 sentetik ecza, 0,63 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve G.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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