Aydın'da 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı Aydın'ın Çine ilçesinde, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından düşen kişi ağır yaralandı. Aydın'ın Çine ilçesinde, inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından düşen kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Y.S. (17), Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3'üncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı. Y.S, bölgedeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Y.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel Güncel Haberler

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