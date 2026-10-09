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Aydın Çine'de 34 yaşındaki kadın evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendi

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Aydın'ın Çine ilçesinde Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki kadın evinde hareketsiz halde bulundu; yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan Gözde Çelik'i evinde hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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