Ayanlar, kesintisiz ve kaliteli suya kavuştu

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, eski altyapılardan kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla il genelindeki hat yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca, Gölmarmara ilçesine bağlı Ayanlar Mahallesi'nde de içme suyunun verimini ve kalitesini yükseltmek amacıyla hat yenileme çalışması gerçekleştirdi.

"Yapılan hizmetten memnunuz"

Ayanlar Mahalle Muhtarı Ali Ekren, yürütülen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Önceki hattımızda zaman zaman sıkıntılar yaşıyorduk. Hattımız tarım arazilerinin içinden geçtiği için meydana gelen arızaların müdahalesi konusunda problem yaşıyorduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla eski hattımız yenilendi. Herhangi bir sorunumuz kalmadı. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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