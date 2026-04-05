Haberler

İş yerindeki ayakkabıyı giyip, çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir kişi caddede yürürken kendi ayakkabısını çıkararak bir iş yerinin önündeki ayakkabıyı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olay, 2 Nisan'da Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen M.G., bir iş yerinin önündeki ayakkabıyı görünce çalmaya karar verdi. Kendi ayakkabısını çıkarıp, iş yerindeki ayakkabıyı giyen şüpheli bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 10 suç kaydının bulunduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

