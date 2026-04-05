İş yerindeki ayakkabıyı giyip, çaldı

HATAY'da caddede yürüyen M.G., kendi ayakkabısını çıkarıp, bir iş yerinin önündeki ayakkabıyı giyerek çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis tarafından yakalanan M.G., tutuklandı.

Olay, 2 Nisan'da Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen M.G., bir iş yerinin önündeki ayakkabıyı görünce çalmaya karar verdi. Kendi ayakkabısını çıkarıp, iş yerindeki ayakkabıyı giyen şüpheli bölgeden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 10 suç kaydının bulunduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı