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Avustralya hükümeti raporuna göre scooter yaralanmaları 2019'dan beri üç katı aştı

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Avustralya hükümetinin raporuna göre, elektrikli scooter'ların karıştığı olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan Avustralyalıların sayısı 2019'dan bu yana üç katın üzerinde arttı. Kanberra'da cadde boyunca park edilmiş scooter'lar da haberde görüntülendi.

KANBERRA, 23 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da cadde boyunca park edilmiş elektrikli scooter'lar, 23 Ekim 2026.

Avustralya hükümetinin raporuna göre, elektrikli scooter'ların karıştığı olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan Avustralyalıların sayısı 2019'dan bu yana üç katın üzerinde arttı. (Fotoğraf: Zhang Na/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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