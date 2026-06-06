Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

ABC News'un haberine göre, yetkililer, ülkenin Batı Avustralya eyaletinin Albany bölgesi yakınlarında köpek balığı saldırısı yaşandığını bildirdi.

35 yaşındaki mağdurun zıpkınla balık avladığı sırada saldırıya uğradığını belirten yetkililer, sahile ulaştırılmaya çalışan kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Söz konusu olay, 16 Mayıs'ta Perth açıklarında bir kişinin köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından eyaletteki ikinci vaka olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'da 1791'den beri yaklaşık 1300 köpek balığı saldırısı yaşandı ve bunların 260'tan fazlası ölümle sonuçlandı.