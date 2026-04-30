Avcılar'da kargo aracından cep telefonu hırsızlığı kamerada

AVCILAR'da kargo teslimatı için kamyonetten inen şoförün araçta bıraktığı cep telefonu, kapının kilitli olmadığını farkeden şüpheli tarafından çalındı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargo firmasında çalışan şoför, teslimat yapmak üzere geldiği binanın önünde kamyonetten indi. İddiaya göre, aracın içinde cep telefonunu bırakan şoför kamyonetin kapısını kilitlemeden teslimat için binaya girdi. Bu sırada sokaktan geçen bir şüpheli, kamyonetin ön camının açık olduğunu farketti. Kamyonete yaklaşan şüpheli, kapının kilitli olmadığını farkedince cep telefonunu çaldı. Araçtan telefonu alan şüpheli kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı